Isa e Chia On Air | ogni martedì alle 18 su Radio Stonata | il podcast della puntata del 17 01 23

(Di martedì 17 gennaio 2023) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna abbiamo parlato del complicato rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Gf Vip 7. Spazio poi agli inevitabili pareri sul Capodanno gate ad Amici 22, ed infine qualche commento anche sul Trono classico. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e

Isa e Chia

Come riportato testualmente dal sito '', Amedeo doveva ritornare in televisione con ' L'isola dei famosi ' ma, a causa dell'extrasistole, ha dovuto rinunciare a questa importante ...Proprio quest'ultimo, come riportato dal portale, ha scritto un post di fuoco contro la popolare inquilina della casa più spiata dagli italiani, Nicole, non facendo mistero di sperare che ... Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 16/01/23 Ieri è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip 7. Il conduttore Alfonso Signorini ha parlato dell’affaire Nikita Pelizon – Luca Onestini, mandando in onda un filmato in cui alcuni concorrenti si ...Fratello Vip 7: l’opinione di Isa sulla ventottesima puntata Ma sono io che non riesco a farmi coinvolgere da questa edizione del Fratello Vip oppure realmente la puntata di ieri è stata una noia mort ...