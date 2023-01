Irruzione dei ladri in Comune | rubate carte d’identità | auto individuata dalle telecamere

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto nella notte al municipio di Bonea. Il colpo è stato messo a segno nella notte. Ignoti sono riusciti ad accedere all’interno dei locali del, sono entrati nell’ufficio anagrafe da dove hanno portato viadi identità. L’episodio è stato scoperto questa mattina all’arrivo dei dipendenti comunali. Stando alle prime ricostruzioni uno o piùavrebbero forzato la porta d’ingresso principale del municipio e una volta dentro, avrebbero fatto man bassa di documenti, non compilati. Iavrebbero rovistato anche in altri uffici, però, non avrebbero portato via niente. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi. I militari, al lavoro da questa mattina per vagliare le immagini riprese ...