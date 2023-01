Agenzia ANSA

... si è acceso questa sera con lo slogan in francese delle proteste in, ''Femme, vie, liberté''. "Quattro mesi dopo l'omicidio di Mahsa Jîna Amini, laEiffel mostra il sostegno indefettibile ..."Quattro mesi dopo l'omicidio di Mahsa Jîna Amini, laEiffel mostra il sostegno indefettibile ... Su un altro versante della Torre, è stato affisso l' hashtag illuminato # Stop executions in, ... Iran: Tour Eiffel si illumina con lo slogan della protesta "Donne, vita, libertà": la Tour Eiffel di Parigi, tra i monumenti simbolo della Francia e dell'Europa, si è acceso questa sera con lo slogan in francese delle proteste in Iran, ''Femme, vie, liberté'' ...(LaPresse) L'iconica Torre Eiffel ha illuminato la notte parigina con lo slogan "Donna, vita, libertà", a sostegno del movimento di protesta che ...