Iran | Borrell | ' compiere ogni sforzo possibile perché non disponga arma nucleare'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Strasburgo, 17 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep, ha parlato dell'opportunità di tenere aperti i canali di comunicazione con l'per ripristinare l'accordo sul, nonostante la spirale repressiva di Teheran contro le proteste filo-democratiche e le condanne a morte inflitte ai manifestanti. In un dibattito nella sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, il capo della diplomazia europea ha riconosciuto che la situazione interna inrappresenta una "sfida difficile" e ha definito "inaccettabile" la repressione delle proteste e l'uso della pena capitale contro i manifestanti. Nonostante ciò,ha indicato che "i canali di comunicazione sul trattatodevono essere ...

