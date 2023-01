Inverno | parole dal mondo | il tempo che appartiene alla stagione del gelo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nel nuovo appuntamento della rubricadal, l’analisi del termine; lache succede all’autunno e precede la primavera il cui solstizio è, indicativamente, il 21 Dicembre mentre il suo termine attorno al 20 Marzo., lacheal– Credits: overnature.netL’etimologia del terminederiva dradice sanscrita him- = freddo che, in seguito, appare anche in lingua latina: hiems (sostantivo femminile III declinazione) =, freddo,piovosa,. Per i latini l’era in origine him-ernum, ovverodel freddo, ...

