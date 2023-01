Intercettazioni | Nordio “Fondamentali contro la mafia”

(Di martedì 17 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lerestano uno strumento indispensabile, ma va cambiato radicalmente l’abuso che se ne fa soprattutto per reati minori con diffusione nella stampa di segreti individuali che non servono per le indagini, c’è malafede quando si confondono questi campi. Una cosa sono leper la lotta alla, un’altra insistere per mantenerecostosissime e inutili su persone magari nemmeno indagate”. Questo il pensiero del ministro della Giustizia, Carlo, intervenuto a Radio 24 sul tema delle. “Sono uno strumento indispensabile nella lotta allae al terrorismo, sono elementi per ricerca della prova, sono ancor piùper comprendere i movimenti delle persone ...

