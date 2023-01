Inter-Milan | è rivincita Mondiale tra Giroud e Lautaro

(Di martedì 17 gennaio 2023) Domani sera la finale di Supercoppa italiana a Riad tracon quellatraDomani sera la finale di Supercoppa italiana a Riad tracon quellatra. I due attaccanti stanno sicuramente vivendo un momento opposto soprattutto dopo la rassegna iridata. La conquista della Coppa per l’argentino l’ha fatto tornare con una mentalità ancor più vincente e i gol segnati nel 2023 sono stati tutti importanti per trovare punti. Dall’altra parte il francese è rientrato con qualche acciacco e non riesce ad essere determinante come nella prima parte di stagione. Ora la sfida all’. Quando ...

Stefano Pioli entra nella sala della conferenza stampa e nemmeno guarda la Supercoppa. Toccarla, figurarsi: scaramanzia diffusa. Eppure ci pensa da giorni. Le parole prima diportano una novità: Pioli prova a ribaltare il tavolo su due concetti. Primo: ilha entusiasmo, non paura. Secondo: la fame non se n'è mai andata. 'La finale è un momento di ...Sul curriculum corposo di Jurgen Klinsmann spunta quasi per caso una Supercoppa italiana, mentre niente è mai casuale quando il tedesco parla dell'amata. 'Ilè tosto, ma basta averlo come rivale per motivarsi: questa Coppa l'la vince solo se sfrutta al massimo le sue punte', dice da Los Angeles, subito dopo aver bevuto il secondo ... VIDEO / Inter-Milan, a Riad Lukaku si allena in parte con il gruppo. Le immagini Intervenuto in conferenza stampa da Riyad alla vigilia della sfida di Supercoppa italiana, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato il match contro l'Inter. "Ci dobbiamo comportare bene, è una ..."Il Milan è tosto, ma basta averlo come rivale per motivarsi: questa Coppa l’Inter la vince solo se sfrutta al massimo le sue punte". Così ...