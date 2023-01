Inter | il bomber in prestito al Frosinone piace a 4 club di A

Calcio in Pillole

A margine dell'evento di presentazione di PLB World, Christian Vieri , ha parlato a gazzetta.it . L'exdi, Juventus e Lazio, tra le altre, ha voluto dedicare un pensiero anche al colpo di mercato estivo della Roma : Paulo Dybala . Ecco le sue dichiarazioni. Nello stesso weekend in cui la ...... " Anche altre squadre hanno avuto problemi di infortuni - ha aggiunto l'exdell'- . Il Napoli ha giocato senza Osimhen per un mese e mezzo, ma ha vinto comunque, esprimendo un bel ... Inter, Lautaro leader. El Toro e la statistica da bomber coi nerazzurri Ad assistere all’arresto del super latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, avvenuto nella mattinata di ieri nella Clinica Maddalena di Palermo, si è trovato quasi per caso Totò Schillaci, ex ...Tra i temi della Supercoppa italiana tra Milan e Inter, in programma domani a Ryadh, un capitolo tutto dedicato spetta alla grande sfida tra bomber: Olivier Giroud e Lautaro Martinez, già protagonisti ...