Inter | Cassano | “Inzaghi ha voluto Lukaku al posto di Dybala”

(Di martedì 17 gennaio 2023) “La decisione di andare sue nonè stata di”. Così Antoniovenuto ai microfoni della BoboTV riguardo al mancato trasferimento diall’. “Io avrei preso. Ma l’ha un altro grande problema: Dzeko – ha aggiunto l’ex attaccante -. Gli hanno offerto 2,5 mln, Dzeko oggi fa ancora la differenza. Zhang sta facendo in modo di raccattare più soldi possibili per far nascere delle idee ma così non si fa. E ricordiamo che devono fare 80 mln di attivo e l’unico che può fartelo fare è Lautaro. Se andasse via Lautaro, l’ripartirebbe dalla retromarcia. De Vrij è in scadenza, Acerbi è in prestito, Dumfries può andare al Chelsea, Gosens non sta rendendo, Brozovic è ...

La Gazzetta dello Sport

Antonioin diretta sulla Bobo Tv su Twitch parla della situazione del difensore dell', Milan ...Quando Ljajic, anni dopo, passò all'concesse un'intervista al Corriere dello Sport in cui ... Antonioha raccontato in più di un'occasione che il suo peso forma sta in un numero tra gli 83 ... Cassano: "Se fossi Skriniar resterei all'Inter" Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha celebrato nuovamente il gioco del Napoli di Spalletti: "Spalletti è il vero genio, come lavora, ed anche nelle dichiarazioni non ha fatto il ...Nella rosa di Inzaghi un elemento come Kessie manca. Certo, l'eventuale operazione non risolverebbe il problema di cassa dell'Inter - per quell'aspetto rimane in pole Dumfries -, ma permetterebbe alla ...