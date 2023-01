(Di martedì 17 gennaio 2023) Giovanna Cristina Vivinetto entra fresca di laurea in unacomedi Lettere. Poetessa e scrittrice non ha mai fatto segreto di essere una donna transgender e lalo ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Inizia una battaglia legale che si conclude dopo tre anni con la vittoria dell'e la condanna della scuola al pagamento degli stipendi non versati e la sentenza che afferma nero su bianco ...Si prospettano per il 2023 grandissime opportunità per chi vuol diventare, più esattamente docente di sostegno. A breve sarà pubblicato il nuovo decreto che ... Lo sarà solo per chiil ... Insegnante vince causa contro scuola paritaria a Roma: "Licenziata perche' transessuale"