Calcio News 24

, brutte notizie per il giocatore dello Spezia che dovrà ora andare sotto i ferri. Il comunicato Simonecostretto a finire sotto i ferri. A comunicare la notizia è lo Spezia ...... ma è tutt'altro che una certezza: dopo il doppiomuscolare subito con la nazionale a ... Nessun dubbio neppure in difesa, con capitan Skriniar, Acerbi edavanti a Onana, e in attacco, ... Infortunio Bastoni, brutte notizie per lo Spezia: si deve operare Inter, le ultime in vista del Verona Le ultime sull'Inter in vista del Verona: in porta ci sarà Onana, anche per via dell'infortunio di Samir Handanovic; in difesa Skriniar, Acerbi e Bastoni… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...