Inflazione | il 2022 si chiude con una stangata

Tiscali Notizie

Si mantiene elevato, con un incremento del 12,3% su base tendenziale annua, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) calcolato per lo scorso mese di dicembre sul territorio ...L'impennata dell'pesa sul carrello degli italiani che nelhanno speso 2,6 miliardi in piu' per mettere in tavola pane e pasta, ma anche la verdura e' costata 2,3 miliardi in piu', mentre per la carne ... Inflazione a dicembre all'11,6%, nel 2022 vola all'8,1% Il caro prezzi generalizzato dovuto al periodo post-pandemico e alla guerra in Ucraina ha caratterizzato l’andamento economico ...Nonostante il peggioramento della congiuntura economica e il clima di elevata incertezza, le imprese italiane hanno chiuso il 2022 con ricavi in crescita. La persistenza di fattori critici, come ...