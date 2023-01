Inflazione | dall’Europa una situazione insostenibile L’Italia faccia prevalere la Costituzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) La grande iattura delle privatizzazioni, iniziate dal governo Ciampi-Amato nel 1990 con la vendita di tutte le nostre banche pubbliche, ha avuto il suo principale sostenitore in Mario Draghi. Il quale, sul panfilo Britannia, il 2 giugno 1992, davanti a cento delegati della City londinese, ebbe a dire: “Un’ampia privatizzazione è una grande – direi straordinaria – decisione politica, che scuote le fondamenta dell’ordine socio-economico… può essere presa solo da un esecutivo che ha ricevuto un mandato preciso e stabile”. Non si accorgeva Draghi che queste parole distruggevano dalle fondamenta la nostra, il cui ordine socio-economico è fondato sul principio “dell’eguaglianza economica e sociale” dell’intero popolo. Egli in realtà affidava le redini dell’economia, compresa la determinazione della retribuzione del lavoro, nelle mani delle imprese private, ...