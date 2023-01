Inflazione +0 | 3% a dicembre e +11 | 6% annuo | confermato +8 | 1% nel 2022

la Repubblica

Italia :disvelata nell'aggiornamento sul Calendario Economico. L'IPC mensile ha messo a segno una variazione dello 0,3% come da attese e rispetto alla precedente di 0,5%. L'indice dei ......4% rispetto a novembre, probabilmente non percettibile dal 'portafoglio' dei bolognesi, a... Leggermente in rialzo i prezzi dei prodotti a bassa frequenza di acquisto, l'va da +5,2% ... Istat, a dicembre inflazione confermata all'11,6%. Nel 2022 crescita media dell'8,1% L'inflazione è aumentata dello 0,3% su base mensile e dell’11,6% su base annua (da +11,8% del mese precedente).L’inflazione acquisita, o trascinamento, per il 2023 (ossia la crescita media che si avrebbe nell’anno se i prezzi rimanessero stabili per tutto il 2023) è pari a +5,1%, più ampia di quella osservata ...