(Di martedì 17 gennaio 2023) AGI -nel Trapanese dai carabinieri del Ros ildi Matteo, l'ex latitante arrestato ieri presso la clinica Maddalena di Palermo dove si era recato per svolgere alcune terapie. Le indagini, coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido, hanno condotto i carabinieri adi, di cui è originario l'autista, accusato di favoreggiamento, Giovanni Luppino, un commerciane di olive incensurato, arrestato insieme aldi Castelvetrano. Gli investigatori - coordinati dalla procura di Palermo - da subito avevano avviato perquisizioni partendo anche dall'automobile utilizzata dalper raggiungere la struttura sanitaria, alla ricerca di elementi utili per raggiungere il ...

AGI - Agenzia Italia

I carabinieri del Ros e la procura di Palermo hannoildel boss Matteo Messina Denaro , arrestato alla clinica Maddalena di Palermo. E' a Campobello di Mazara, nel trapanese, paese del favoreggiatore Giovanni Luppino , finito in ...I Carabinieri del Ros hannoil "" di Matteo Messina Denaro, il boss della mafia arrestato ieri a Palermo. Si trova a Campobello di Mazara (Tp), paese di Giovanni Luppino, l'autista arrestato assieme al capomafia ... Individuato il covo di Messina Denaro a Campobello Mazara, il boss è in Abruzzo Nel covo di Matteo Messina Denaro i documenti ereditati da Totò Riina Campobello è a soli 8 chilometri da Castelvetrano, paese di origine di Messina Denaro e della sua famiglia. Il trasferimento al ...Si tratta dello stesso paese di Giovanni Luppino, arrestato insieme al boss per favoreggiamento. Sono stati i Carabinieri del Ros e la Procura di Palermo a individuare il covo. La perquisizione è ...