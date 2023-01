Indisturbato per trent' anni Forse Messina Denaro | il sospetto di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Siamo felici, siamo contenti e le mani battiam riverenti agli uomini dello Stato che hanno messo i ferri a Matteo, famoso mafioso ricercato da 30. Lo hanno inchiodato non in un casolare sperduto di campagna, bensì a Palermo in una rinomata clinica del centro, nella quale era in cura per un tumore al colon. Segno che non sentiva il fiato sul collo dei carabinieri e della polizia. Questo è il punto. Non appena la Meloni si è insediata a Palazzo Chigi, il caput delle cosche sicule è stato incastrato. Un caso? Non sappiamo, ma è un fatto che le cose sono andate proprio così. Quindi onore a Giorgia che evidentemente ha tolto al criminale ogni protezione. Cosicché è stato catturato quando meno se lo aspettava. Episodi analoghi ne esistono parecchi. Molto tempo fa fu acchiappato Totò Riina, principe di cosa ...