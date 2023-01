(Di martedì 17 gennaio 2023) Prosegue l'dinella capitalena: con unadi 1,4sta soffrendo per temperature addirittura più basse di quelle che abitualmente si riscontrano in questo ...

Agenzia ANSA

Prosegue l'di freddo nella capitale indiana: con una minima ieri di 1,4 gradi, Delhi sta soffrendo per ... che ha fatto scattare un' "allerta gialla" nella pianura del nord dell', infierirà ...Quella cui stiamo assistendo è solo un'altra, drammatica, ma in una linea con la tendenza ...ad accettare condizioni economiche e di vita svantaggiate "La mia famiglia ha lasciato l'... India: ondata di freddo a Delhi, ieri la minima era 1,4 gradi - Asia NEW DELHI, 17 GEN - Prosegue l'ondata di freddo nella capitale indiana: con una minima ieri di 1,4 gradi, Delhi sta soffrendo per temperature addirittura più basse di quelle che abitualmente si riscon ...(Adnkronos) - Un nuovo report indica che nel 2027 fino alla metà di tutti gli iPhone prodotti da Apple potrebbero essere realizzati in India, con il 25% della produzione che si sposterà dalla Cina già ...