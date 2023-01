Incendio sul tetto di un palazzo storico in via Manzoni

PalermoToday

Unè divampato questa mattina, martedì 17 gennaio, alle prime luci dell'alba, in un ... Scattato l'allarme,posto si sono precipitati il personale medico del 118 , i Vigili del Fuoco , la ...... e a stretto giroposto sono i soccorritori del 118, con due ambulanze e un'automedica , e un mezzo dei vigili del fuoco. La zona di Milano nella quale è divampato l', non distante dall'... Incendio sul traghetto Gnv, la compagnia: "Così abbiamo evitato il peggio" Advertisement - Sul posto, intorno alle 5.20 sono accorsi cinque mezzi ... ma non è stato necessario accompagnarli in ospedale. - Advertisement - L’incendio ha attirato curiosi, anche se, tenuto conto ...dove un incendio di natura accidentale ha interessato l'abitazione di un anziano medico (in quel momento assente in casa). Il fatto è successo intorno alle 7: a lanciare l'allarme è stato il custode ...