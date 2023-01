Incendio in un palazzo storico di Milano | evacuate 4 persone

(Di martedì 17 gennaio 2023) All’alba di questa mattina, 17 gennaio, è scoppiato unsul tetto di un, in via Manzoni 45. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare circa 4(e non 20 come inizialmente appreso), tra cui una famiglia con una bambina di quattro anni. Attorno alle 5.20 sono arrivati cinque mezzi dei pompieri, il personale del 118, la polizia di stato e la locale. Una donna di 30 anni, un uomo di 61, un’altra signora di 57 e la bimba di 4 anni sono stati soccorsi, ma non risultano feriti. Gli intossicati lievi hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Il rogo è stato domato, ma i vigili del fuoco stanno ancora effettuando le operazioni per mettere in totale sicurezza l’abitazione. La struttura è uno stabile di fine ‘800 dove si troverebbero anche alcuni ...

La Repubblica

... danni per migliaia di euro Redazione - Ottobre 26, 2022 Cronacaal presidio No Tav di ... il bottino dei ladri nel Bistrot di Cannavacciuolo Redazione - Settembre 28, 2022di città ...Unstorico in Via Manzoni a Milano è stato avvolto dalle fiamme: l'incidente ha costretto l'evacuazione dei presenti. Milano,in Via Manzoni in unstorico Paura in centro a Milano . Unè divampato questa mattina, martedì 17 gennaio, alle prime luci dell'alba, in unstorico in via Manzoni , ... Incendio in un palazzo storico del centro di Milano, sgomberati i residenti. Non ci sono feriti né intossicati Lorenzo Ossana, del Patt, è il più ricco, davanti a l leghista Roberto Paccher. Ultimo Paolo Zanella (Futura).Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute questa mattina alle 5 e 15 al civico 45 di via Manzoni, a Milano, per l'incendio di un tetto che ha ...