Incendio in discarica scatenato da un corto circuito | i vigili del fuoco | ' Le fiamme non si spengono da 3 giorni'

leggo.it

'Fiamme alimentate dal forte vento, da 3 giorni squadre al lavoro per le operazioni di spegnimento dell'che sabato ha coinvolto unanella zona industriale di Modugno', scrivono su ...Twet dei vigili del fuoco (ore 13,30) - Operazioni di spegnimento in corso da ieri. Prosegue l'intervento dei vigili del fuoco per l'#lincendio nellaa Modugno, in provincia di Bari: 5 le squadre impegnate, fiamme sotto controllo. Incendio in discarica scatenato da un corto circuito, i vigili del fuoco: «Le fiamme non si spengono da 3 gior Sabato 14 gennaio, intorno a mezzogiorno, un corto circuito nel piazzale antistante alla discarica di Modugno, in provincia di Bari, ha scatenato un grosso incendio che non si spegne. Le ...La prima ipotesi è che il rogo sia partito in modo accidentale da un corto circuito, ma le verifiche dovranno ricostruire le modalità di stoccaggio dei rifiuti e se eventuali irregolarità nella gestio ...