In Cina cala la popolazione per la prima volta in oltre 60 anni

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo 60lacinese è in calo. I dati riguardano solo ladi cittadinanza cinese della zona “Continentale”. Sono quindi escluse le due regioni speciali di Hong Kong e Macao, così come anche Taiwan. Alla base di questo fenomeno ci sono da considerare il tasso di miglioramento della vita e l’aumento di età media di invecchiamento della. L’anno 2022 si chiude con il bilancio di unanazionale cinese pari a 1,411 miliardi di persone. Soltanto nello stesso periodo dello scorso anno, se ne contavano 850 mila in più. Quest’anno è stato, in, il numero di decessi (circa 10 mln) ha superato il numero delle nascite (circa 9,5 mln). I dati indicano dunque unageneralmente più anziana e più concentrata nelle ...

La, dopo decenni, nel 2016 ha posto fine alla politica del figlio unico, imposta dagli anni '80 per contenere il boom demografico, allentando il controllo sulla pianificazione familiare fino a ...Nel 2022 laè cresciuta a un tasso sensibilmente inferiore a quello a cui aveva abituato il mondo. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino, l'economia ... Cina: cala la popolazione nel 2022, è la prima volta in oltre 60 anni ... La popolazione cinese è calata nel 2022 per la prima volta in oltre sessant’anni, rimarcando in termini ancora più netti la questione della crisi demografica che sta colpendo la nazione più popolosa ...«La Cina rischia di invecchiare prima di diventare ricca», hanno detto per anni economisti e sociologi. La previsione si sta avverando: la popolazione cinese si è ridotta di 850 mila unità l’anno ...