In carcere per almeno 2 mesi | la decisione dei giudici su Panzeri

la Repubblica

Con Matteo Messina Denaro inle indagini proseguonofar luce sulla rete che ha garantito la sua latitanza, lunga 30 anni. "Chi lo ha coperto e aiutato, chi è stato al suo fianco è ...Quest'ultimo, income Giorgi e Kaili dal 9 dicembre scorso con l'accusa di corruzione , vi rimarràun altro mese almeno, come deciso nel corso dell'udienza di martedì. Ma torniamo a ... E ora Messina Denaro andrà nel carcere dell’Aquila: al 41 bis con mafiosi e br Il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha sospeso dalla carica di consigliere comunale di Santa Maria a Vico Pasquale Crisci, vice-presidente della provincia di Caserta, in carcere dal 12 ...Panzeri dunque rimarrà detenuto in custodia cautelare. L’ex eurodeputato dovrà restare ancora in carcere per almeno altri due mesi. Lo comunica la procura federale belga al termine dell’udienza ...