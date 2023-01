In azienda è nato un apicoltore | la storia di Moussa alla Sorint lab di Grassobbio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 gennaio 2023) Bergamo. Un nuovoe una strada innovativa è stata tracciata, all’insegna dell’intreccio tra competenze, responsabilità sociale di impresa e la volontà di costruire una società inclusiva. È ladiAbbati Yahaya, poco più che trentenne, originario del Niger, e dell’edizione 2022 di Bee My Job, il progetto di apicoltura sociale rivolto a rifugiati e richiedenti asilo e ideato dall’Associazione Cambalache, che nel 2022 ha sperimentato per la prima volta la formazione all’interno di una realtàle. Una opportunità resa possibile dpartnership con ApicolturaUrbana.it, prima realtà italiana dedicata all’apicoltura urbana sia per privati che per aziende, e l’adesione di.lab, system integrator e leader nella Digital Transformation ...