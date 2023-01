Imprese nel Lazio | è online il Bando Nuovo Fondo Futuro

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma – È stato pubblicato sul BURL l’Avviso, una misura che ha l’obiettivo di contrastare l’economia sommersa e sostenere la nuova occupabilità, l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratori e lavoratrici con contratti atipici. Si tratta di finanziamenti a tasso zero da 10.000 a 25.000 euro per sostenere microin fase di avviamento come lavoratori autonomi, ditte individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice, cooperative, Srl ed Srl semplificata, anche non ancora costituite al momento della presentazione della domanda, con difficoltà di accesso ai canali ordinari di credito che hanno, o intendono aprire (entro la data di sottoscrizione del finanziamento), una sede operativa nelnella quale potranno realizzare gli investimenti e le spese correlate coperti ...