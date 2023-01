Imprenditore vivo per miracolo dopo una rapina | ' Proiettile entrato dal collo e uscito dalla schiena'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Fabio Galgaro ,friulano di 66 anni, versa in gravi condizioni in ospedaleessere stato colpito da unnel corso di una, avvenuta lunedì 16 gennaio. Il colpo è ...

Fanpage.it

Poi, dopo il rifiuto dell', ha fatto partire due colpi di pistola, uno dei quali è andato a segno. Galgaro è rimasto a terra in una pozza di sangue mentre l'uomo è scappato ed è ...Dello stesso avviso l'termolese Giuseppe Montesanto, presidente della sezione locale ...Consorzio TermoliseMare che è al lavoro su un progetto di riqualificazione dell'area di Rio -... ll proiettile entra dal collo ed esce dalla schiena: imprenditore vivo ... Fabio Galgaro, imprenditore friulano di 66 anni, versa in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile nel corso di una rapina, avvenuta lunedì 16 gennaio. Il ...Versa in gravi condizioni, ma fortunatamente Fabio Galgaro, imprenditore di 66 anni, è ancora vivo. L'uomo ieri sera nel corso di una rapina è stato raggiunto da un colpo di pistola al collo: il ...