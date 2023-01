Impiccato in casa | feriti moglie e suocero | ipotesi di suicidio e tentato omicidio

Adnkronos

Questa la primissima ricostruzione dei fatti in merito a quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 gennaio, all'interno di un unain via Marconi a Soliera , nel Modenese. L'uomo ...Soliera, provincia di Modena: un uomo di 65 anni avrebbe tentato di uccidere la moglie e il suocero 85enne, prima di togliersi la vita impiccandosi. E' questa la prima ricostruzione dei fatti in ... Modena, uomo trovato impiccato in casa: feriti moglie e suocero L’uomo avrebbe colpito con un martello sia la donna che l'anziano, ora in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara, a Modena. Ancora in fase di ricostruzione da parte dei militari dell'Arma il move ...Un uomo morto impiccato e due persone ferite, dalle prime informazioni marito e moglie, portate all'ospedale di Baggiovara in gravi condizioni. Questo lo scenario che i carabinieri si sono trovati di ...