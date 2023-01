(Di martedì 17 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Tops Institute ha reso noti i risultati di quest’relativi alle migliori aziende nazionali in ambito HR, includendo per iltra le imprese selezionate e certificate. “Un riconoscimento che arriva al termine di unricco di novità per l’azienda, e che conferma la centralità delle persone nell’intera strategia aziendale – si legge in una nota -. Il 2022,a cui fa riferimento questa certificazione, è stato per– filialena della multinazionale di beni di consumo britannicaBrands – undi ...

La Provincia di Cremona e Crema

ROMA " Top Employers Institute ha reso noti i risultati di quest'anno relativi alle migliori aziende nazionali in ambito HR, includendo per il quarto anno consecutivoItalia tra le imprese selezionate e certificate. "Un riconoscimento che arriva al termine di un anno ricco di novità per l'azienda, e che conferma la centralità delle persone nell'...... EDP Renewables Italia, Electrolux, EY, Findomestic Banca, GroupM, Gruppo Helvetia Italia, Gruppo Servier Italia, HCL Technologies Italy, Huawei Technologies Italia,Italia, JTI ... Imperial Tobacco Italia è Top Employer per il quarto anno consecutivo ROMA (ITALPRESS) – Top Employers Institute ha reso noti i risultati di quest’anno relativi alle migliori aziende nazionali in ambito HR, ...Il riconoscimento è del Top Employers Institute: "Per trattenere i talenti le aziende devono ascoltarli e coinvolgerli ...