Immunità Pilotate | Scatta la Censura al Gf Vip!

(Di martedì 17 gennaio 2023) Edoardo Tavassi, dopo l’ultima diretta del Gf Vip, ha aperto un giallo sulle. La scelta dei Vipponi da rendere immuni é pilotata dagli autori del programma? Un sospetto che non ha solo Tavassi, ma gran parte dei telespettatori. Come stanno realmente le cose? Ecco i dettagli sulla vicenda! I sospetti di Tavassi sulleladel Gf Vip Dopo l’ultima diretta del Gf Vip, Edoardo Tavassi ha espresso alcuni dubbi in merito a come vengono scelto gli immuni. Prima di ogni nomination infatti, vengono elencati i Vipponi immuni, ma a Tavassi, come a gran parte del pubblico, non è chiaro come vengano selezionati. Ci sono concorrenti scelti proprio dagli altri gieffini, a cui si aggiungono quelli scelti dalle due opinioniste. Ora non si è ben capito se Tavassi sia sospettoso su tutti quanti, oppure ...