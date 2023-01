Illegittima la sanzione comminata se ha come fonte una chiavetta USB ritrovata casualmente

ArezzoWeb Informa

...versata sia laaggiuntiva , perché quest'ultima era stata corrisposta per la violazione di una norma che però a seguito del pronunciamento dei giudici costituzionali è diventata. ...... di conseguenza èla detrazione d'imposta applicata. È questo, in estrema sintesi, il ...dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con ladi ... Illegittima la sanzione per mancato obbligo di indossare la mascherina in quanto applicata in forza di DPCM e non in forza di legge Il giudice di pace di Verbania dr.ssa Katia Ruzza con sentenza depositata il 12 gennaio 2023 con n. 389/2022 (al link sotto il testo integrale della sentenza in formato pdf) ha accolto il ricorso cont ...Il giudice ha dichiarato “illegittima, nulla e annullabile” l’ingiunzione emessa dalla Prefettura di Genova riferita alla data del 19 febbraio 2022, allorché un uomo, rifiutatosi di mostrare il Green ...