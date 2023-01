Iliad e FiberCop | accordo operativo da oggi | obiettivi fibra più vicini

DDay.it

annuncia l' operatività dell'accordo di co - investimento con, società infrastrutturale del gruppo TIM. A un anno di distanza dal lancio della fibra FTTH (Fiber To The Home) , l'...TIM aumenterà il costo mensile di alcune offerte di rete fissa Vai all'approfondimento Attraverso l'implementazione possibile constima di arrivare "a breve" a superare le 10 milioni ... Iliad allarga la copertura in fibra ottica: l'accordo con FiberCop è operativo Iliad annuncia l'operatività dell'accordo di co-investimento con FiberCop, società infrastrutturale del gruppo TIM. A un anno di distanza dal lancio della fibra FTTH (Fiber To The Home), l’azienda con ...La Fibra di iliad è ora disponibile su oltre 8,5 milioni di unità abitative (grazie all'infrastruttura di rete di FiberCop).