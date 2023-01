Il vero reality è su Tik Tok. La TV ha dimenticato la realtà

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Titti e Ludovica, Giusy 'Steven', Rita De Crescenzo “Vipponi… Basta!“. In una puntata qualunque del Grande Fratello Vip troverete Alfonso Signorini che rimprovera i ragazzi perchè continuano le discussioni, mangiano o sono fuori a fumare mentre il programma è in ritardo con la scaletta. Un microscopico esempio che squarcia un velo su cosa sia davdiventato oggi ilshow. Lo show ha preso il sopravvento: in unpuro lo studio asseconderebbe la casa e anzi favorirebbe l’innesco di dinamiche spontanee non preordinate. A livello macro, quello che succede al GF è metafora di quello che accade alla televisione nostrana. La tv italiana ha perso il contatto con la. Se su Canale 5 ci sono solo vip, la tv popolare sembra aver abbandonato il popolo. Tranne qualche eccezione, le persone comuni che ...