“Il vero Andrea Bonafede” Matteo Messina Denaro | esiste davvero l’uomo della falsa identità

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023)arrestato dopo trent’anni trascorsi con unaprimacattura da parte dei carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo. Qui in boss – malato e in cura per un cancro al colon – si era recato per effettuare alcune terapie. La cattura del boss mafioso è arrivata a 30 anni esatti dall’arresto di Toto Riina, preso il 15 gennaio 1993. I Carabinieri del Ros e gli uomini del Gis si sono presentati ieri mattina poco prima delle otto alla clinica Maddalena di Palermo per aspettare un paziente oncologico di nome ‘’. Lo hanno atteso e quando è arrivato, dopo il tampone, lo hanno fermato. “Scusi, lei è?” gli hanno chiesto. ...