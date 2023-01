Il trono di spade | Bella Ramsey sui fan che le chiedono del finale | “Li lascio sfogare | poi me ne vado”

(Di martedì 17 gennaio 2023), ospite da Jimmy Kimmel nel suo Tonight Show, in occasione dell’uscita di The Last Of Us, serie HBO tratta dall’omonimo videogioco, ha trovato il tempo di discutere di un’altra famosa serie trasmessa dal canale via cavo americano, cuiha partecipato, ovverosia Ildi: l’attrice, in particolare, ha raccontato come tutti continuino a chiederle del, rivelando poi la strategia usata per liberarsi dall’assillo dei fan; “La gente continua a farmi domande su quella serie, e vuole sapere cosa ne penso del. Io rispondo sempre: E tu cosa ne pensi? Io personalmente non ho un’opinione particolare, di solitoqueste persone per 10 minuti, e poi le saluto, nel senso che dico: “Ciao, è stato ...

Vanity Fair Italia

In un articolo che ho scritto su Meghan, ho fatto una citazione grossolana di una scena de Ildie non è stata gradita da parecchie persone. Sono inorridito di aver causato tanto dolore e ...Lui si era subito difeso, dicendo di aver purtroppo omesso il fatto che si stava riferendo a una scena di IlDi. I Sussex nella docuserie 'Harry & Meghan' realizzata per Netflix. (IPA) ... Il trono di spade, che fine hanno fatto i 10 attori principali Nata a Nottingham, in Inghilterra, il 30 settembre 2003, Bella Ramsey è la protagonista – al fianco di Pedro Pascal – dell’attesa serie The Last of Us. Ma nel suo curriculum artistico, ha un altro sho ...La protagonista di The Last of Us, nel corso di una recente intervista, ha rivelato di non amare particolarmente l'identità di genere.