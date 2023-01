Il trasferimento di Mykhaylo Mudryk al Chelsea non è solo calcio

Sportpress24.com

Il passaggio diMudryk al Chelsea a cifre altissime, alla fine lo Shakhtar dovrebbe incassare una cifra tra ... In totale, nelle ultime due sessioni di, lo Shakhtar ha incassato ...E' già nella storia ildiMudryk al Chelsea. Affare da 100 milioni di euro con la concorrenza dell'Arsenal superata e battuta al fotofinish. Il gioiello ormai ex Shakhtar Donetsk è considerato uno dei ... Chelsea, preso Mykhaylo Mudryk per 100 milioni di euro Cagliari, parte il Corso di Astrologia nella sede dell”Associazione Soul’s Sister. Corso di astrologia a Cagliari: primo appuntamento il 3 Febbraio. Condotto da una persona specializzata alla Scuola E ...La scelta di Rinat Achmetov, il presidente del club ucraino, dopo la cessione del 22enne agli inglesi per 100 milioni di euro. E in futuro ci sarà anche un’amichevole fra le due società ...