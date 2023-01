Il Sannio nella morsa del maltempo | fiumi di acqua per le strade e alberi caduti VIDEO

Leggi su anteprima24

Ilsta imperversando in tutta la provincia di Benevento. Le forti piogge e le raffiche di vento stanno facendo registrare ingenti danni:allagate, tombini saltati,e tanto altro ancora. Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco, all'opera fin dalle prime ore di stamani soprattutto per rimuovere rami epericolanti e per allagamenti di locali interrati. A contrada Capodimonte, rampa d'accesso di un parco privato bloccata dalla caduta di un albero. E ancora disagi e problemi anche a San Giorgio del, dove il forte vento ha divelto una copertura in lamiere di un edificio del posto. A contrada Roseto un albero è caduto ostruendo completamente una strada. Fortunatamente non transitava nessuno lungo l'arteria.