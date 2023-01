Il Samsung ISOCELL HP2 è il nuovo super sensore del Galaxy S23

HDblog

2 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie Relazionate Economia e MercatoArticoloannuncia l'HP2, il sensore da 200 MP per il Galaxy S23 Ultra 9 17 Gennaio 2023afferma che inHP2 la dimensione del singolo pixel è di 0,6 m : è possibile acquisire le informazioni sulla luce da quattro fotoricettori unendo i dati provenienti da quattro pixel ... Samsung annuncia l'ISOCELL HP2, il sensore da 200 MP per il Galaxy S23 Ultra Samsung Electronics ha annunciato l'ISOCELL HP2, il nuovo sensore di immagine da 200 MP che verrà probabilmente utilizzato sul Galaxy S23 Ultra il cui annuncio è previsto per il prossimo 1 Febbraio. I ...Samsung ha annunciato ufficialmente la fotocamera ISOCELL HP2 da 200 MP che farà il suo debutto nel Galaxy S23 Ultra ...