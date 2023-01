Il rischio cyber non è solo il crimine

Leggi su panorama

(Di martedì 17 gennaio 2023) Da un lato il caso dell’intelligenza artificiale ChatGPT, dall’altro 11 mila aerei bloccati a terra per un guasto a un software della Federal Aviation Administration statunitense. Questi i due temi che hanno monopolizzato l’attenzione del settore dellasecurity. La possibilità di utilizzare le capacità di ChatGPT per generare malware, email fake e sviluppare strumenti che possono essere utilizzati per attaccare sistemi informatici, ha confermato quanto molti esperti di settore già sapevano. Il tema del cosiddetto “dual use” (se lo puoi usare per difenderti lo puoi utilizzare anche per attaccare) è senza dubbio esplosivo quando si tratta di un’intelligenza artificiale accessibile a chiunque. Considerando il successo avuto da ChatGPT e i significativi investimenti (svariate decine di miliardi dollari) che saranno riversati nel progetto, sulla base delle sue ...