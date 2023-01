Il problema del caldo estremo e della pioggia agli Australian Open

Leggi su agi

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno deglial termine di una batta infinita con lo scozzese Andy Murray. Il 26enne romano, numero 14 al mondo, ha ceduto solo al tie-break del quinto set, 3-6, 3-6, 6-4, 7-6(7), 7-6 (6) il punteggio, in oltre in oltre quattro ore e mezza di gioco. "Mi sento stanco adesso, ma non ho perso per una questione fisica", ha commentato Berrettini, semifinalista lo scorso anno, "alla fine del quinto sentivo di averne ancora, anche se ovviamente avevo le gambe un po' pesanti per la fatica. Per quanto riguarda Murray, è impressionante ciò che riesce a fare alla sua età, dopo tutto quello che ha passato, tra l'operazione (all'anca) e tutto il resto". Il 35enne scozzese è scivolato alla 49ma posizione del ranking Atp ma ha dimostrato di essere in grande forma.