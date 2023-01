Il prezzo del gas non fa più notizia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ieri ildel gas scambiato sul Ttf di Amsterdam era a 55 euro al megawattora in calo di oltre il 14 per cento. In flessione del 27 per cento se si prende come riferimento l’i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti