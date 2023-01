Il poliziotto inglese che ha compiuto decine di stupri e altre violenze sessuali

leggo.it

... colta (si specializzerà qualche anno dopo in Germanistica e in Romanistica), parlavae ... Tre mafiosi di alto rango per un. È lì battesimo di fuoco, Matteo Messina Denaro entra nel ...L'uomo avrebbe utilizzato il suo status diper adescare le vittime e poi compiere il terribile gesto. Uno scandalo 'senza precedenti', per numero e gravità di crimini commessi da un uomo ... Poliziotto arrestato, ammette l'accusa choc: «Ho violentato 12 donne». Adescate online, poi abusate sfruttando Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...David Carrick ha utilizzato, per 17 anni, il suo status di poliziotto per adescare le vittime e guadagnarne ... La violenza e la perversione dell'ufficiale inglese sembrano non avere limiti. Abusi e ...