Il Paradiso delle Signore | trama 17 gennaio 2023 | Salvo preoccupato per Marcello

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 17 gennaio 2023)Amato sarà moltoal, come rivela ladi martedì 17. Il giovane barman, in particolare, sarà spiazzato di fronte alla decisione inaspettata didi lasciare per sempre Milano e partire per l'Australia. Barbieri, infatti, dopo aver preso a pugni Torrebruna al Circolo, ha perso ogni possibilità di riavvicinarsi a Ludovica, la quale, proprio alla luce del comportamento del suo ex fidanzato, ha accettato la sua proposta dell'armatore di fidanzarsi ufficialmente con lui. La Brancia si è recata dae gli ha comunicato la novità, oltre a chiedergli di uscire dalla sua vita e da quella di Ferdinando. Questa notizia ha gettato il ragazzo nella ...