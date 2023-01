Il nuovo singolo dell’artista romana Kuni “Home To Me” in uscita il 20 gennaio

(Di martedì 17 gennaio 2023)To Me” release day – 20ASCOLTA “To Me” Esce il 20per Factory FlawsTo Me – il terzodi, progettoEleonora Danese che inaugura con questo brano il 2023. È un pezzo maturo e ambizioso, costruito su una produzione ricca di texture calde e organiche. È una canzone che parla dei sentimenti di solitudine e frustrazione che derivano dalla difficoltà di mantenere vivi rapporti che, per quanto ci si sforzi, sono spesso destinati a chiudersi. Parlando del suobrano,ha dichiarato: “To Me” è un ritratto molto delicato dei miei sentimenti nel momento in cui una relazione – di qualsiasi tipo ...

Il Sole 24 ORE

... quando la cantante colombiana ha rilasciato undove accusava l'ex compagno di averla ... per poi ricrearne uno: il numero "5" che figura nell'username sarebbe dovuto al fatto che ormai ...Ilalbum "parla" prima ancora di uscire anche grazie alla sua evocativa copertina, dove ... Il primodella band è stato 'She's So High' A Burnage, quartiere di Manchester, hanno invece ... In anteprima il video del nuovo singolo "Giuda" di Fase - Il Sole 24 ORE Il canottaggio sardo ha ufficialmente inaugurato il nuovo anno, domenica scorsa, con la classica di fondo “Remiamo in Gallura”, organizzata nel porto di Olbia dalla Delegazione Sardegna insieme alla F ...Torino, 18 gennaio 2023: s'insedia il nuovo Cda bianconero che nomina ufficialmente il nuovo presidente e il nuovo amministratore delegato, quest'ultimo investito di pieni poteri in ambito gestione so ...