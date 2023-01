Il nostro generale | stasera in tv l' ultima puntata | le anticipazioni

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si conclude oggi, martedì 17 gennaio 2023, su Rai 1 a partire dalle 21.25 la miniserie "Il", che vede Sergio Castellitto vestire i panni dell' indimenticato Carlo Alberto dalla Chiesa. Dall'amore per Emanuela...

Io Donna

Ma, a differenza da quanto dichiarato dalMori, la lotta alla mafia, non finisce qui '. ... e che sono all'origine dei tanti misteri e delitti ancora irrisolti delPaese. Costoro si ...Ma, a differenza da quanto dichiarato dalMori, la lotta alla mafia, non finisce qui ". ... e che sono all'origine dei tanti misteri e delitti ancora irrisolti delPaese. Costoro si ... "Il nostro generale", terza puntata: l'arresto del primo pentito e l'incontro con la seconda moglie "L'arresto di Matteo Messina Denaro rappresenta un momento importante nel contrasto alla criminalità mafiosa. Ed il merito va attribuito ai tanti magistrati e rappresentanti delle Forze dell'Ordine, c ...I carabinieri del Ros raccolgono l’eredità del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri viene istituito nel 1990, di fatto fa risorgere le ceneri del G ...