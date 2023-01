Il nostro generale | le anticipazioni trama e cast della quarta e ultima puntata

(Di martedì 17 gennaio 2023) Questa sera, martedì 17 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lade Il, la serie che racconta la storia vera del Nucleo speciale antiterrorismo creato dalCarlo Alberto dalla Chiesa, interpretato da Sergioellitto. In tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro puntate. Tutte in prima tv su Rai 1. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.primaNel primo episodio, Dalla Chiesa presenta Emanuela ai figli, ma il suo momento di serenità dura poco. I terroristi uccidono ilEnrico Riziero Galvaligi, suo amico e ...

La Gazzetta dello Sport

Non dico Giorgia Meloni perché durante ilprimo colloquio lei mi ha detto: 'Volodymyr mi ... 2023 - 01 - 17 13:24:45 IlShoigu e Gherasimov consegnano delle onorificenze ad alcuni ...In, quando ci si affida ai motori di ricerca per ricercare un antivirus, questo brand è ... Una su tutte spicca in particolare, amodo di vedere: si tratta della funzione CyberCapture . ... Ascolti tv di lunedì 16 gennaio 2023: vince Il Nostro Generale, bene Report e Zlatan Tra i protagonisti della kermesse bolognese ci saranno Conad, il Consorzio dal cuore Veneto, Being Organic in Eu, Selenella e Casalasco ...Scrive Freilich su Haaretz: “Come in molti settori della nostra vita nazionale ... La posizione del procuratore generale verrebbe divisa in due – consulente legale del gabinetto e procuratore capo – e ...