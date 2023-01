Il nome dell' operazione dei Ros ricorda la poesia della piccola Nadia | uccisa a 9 anni dalla mafia

Famiglia Cristiana

... si ha anche l'incredibile opportunità di assistere non solo allo spettacolo'aurora boreale ma ... Una pratica terapeutica nata in Giappone, coldi 'Shinrin Yoku', che favorisce il relax ..."L'abbiamo saputo stamani anche noi. Aver usato la poesia Tramonto di Nadia come titolo'operazione che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro è un simbolo, un bel segnale che ...il... A Milano il 21 e 22 gennaio, negli spazi gestiti dell’Unione Nazionali ... Aver usato la poesia Tramonto di Nadia come titolo dell'operazione che ha portato all'arresto di Matteo ... Così da La Romola (Firenze) Luigi Dainelli commenta il nome scelto dal Ros per il blitz di ...GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini, a nome dell’ Amministrazione Comunale e per conto della Città di Giulianova, ha inviato questa mattina al Comandante dei Carabinieri di Teramo ...