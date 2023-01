Il Napoli è andato | in Serie A resta solo la lotta Champions | il Corsera prende atto della realtà

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il CorriereSera, illa. Quella che abbiamo definito la grande ammucchiata. È come quel gioco che facevamo da ragazzini, quello delle sedie: finisce la musica e chiin piedi perde. Colin fuga sempre più solitaria verso lo scudetto, sembra proprio che sarà la corsaa scaldare questi ultimi decisivi sei mesi di campionato: in palio ci sono un mucchio di soldi, 40 milioni, vale a dire l’assegno che incassa chi si qualifica alla grande coppa. Denaro fondamentale per tirare avanti, in questi tempi grami di bilanci in rosso. Senza, ...