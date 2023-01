Il mondo fashion post-pandemico ha cercato di reagire ad anni di restrizioni e isolamento con una sferzata di energia | colore | gioia | ma è evidente che una buona parte di stilisti | celebrità | influencer | stylist hanno sentito l’esigenza opposta | ovvero quella di rifugiarsi nel minimalismo di forme allungate a strisciolina

Leggi su amica

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sfilata autunno/inverno 2023-24 Prada. Sarà più politica la parata di coppie rigorosamente etero di cinque lui in compagnia di cinque lei che ha concluso la felice sfilata di Giorgio Armani («Facciamo vedere questa realtà che piace a tutti, poi ci sono le trasgressioni, le varianti, le modernità, vanno bene, non dico nulla ..») o il capezzolo irto per il freddo in bellavista sotto il blazer da manager ricco di Miuccia Prada? Ci sarà da preoccuparsi per la sempre maggiore distanza tra l’abbigliamento maschile e quello femminile, alla faccia del genderless, in nome di una gonna da uomo che, quando c’è, somiglia più a una coperta o a un saio francescano (il new deal di Gucci dopo la dipartita di Alessandro Michele, in défilé coadiuvato dalla band Ceramic Dogs di Marc Ribot, che ha interpretato Lies my body told me, e vai di allegorie) o a un kilt scozzese (da Family First, marchio di ...