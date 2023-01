Il modello solare - Lightyear 2 | 10 mila unità ad Arval

(Di martedì 17 gennaio 2023) L'offerta dello specialista della mobilità di BNP Paribas sta per ampliarsi dai veicoli termici, ibridi ed elettrici a batterie a quelli a energia, grazie alla firma di un preordine per dieciesemplari della 2, secondo e più compattodi berlina Sev (Solar electric vehicle) della. L'azienda olandese che si è fatta conoscere con l'affusolata e imponente0 raggiunge così la raccolta di 21intenzioni d'acquisto da parte di clienti e partner B2B - per un fatturato di 840euro - puntando sulle caratteristiche più popolari della sua nuova realizzazione. La 2 riprende il concetto ispiratore della sorella maggiore, quello di una vettura dotata di pannelli fotovoltaici sul tetto e sul cofano che contribuiscono alla carica delle ...

Quattroruote

... come l'eolico, le pompe di calore, il, l'idrogeno pulito, l'accumulo di energia e altro, ... 'presenteremo un nuovo 'NetZero Industry Act', che seguirà lo stessodel nostro 'Chips Act' (...... ridurrebbe la radiazioneche raggiunge la superficie del pianeta, contribuendo a mitigare, ... utile per dare visibilità alla neonata start - up, il cuidi business sembra basarsi sulla ... 10 mila unità della Lightyear 2 ad Arval - Quattroruote.it Preordine dallo specialista del noleggio a lungo termine per la seconda vettura elettrica della startup olandese ...