Il medico oncologo che curava Messina Denaro | «È grave | il tumore ha accelerato Sospetti che fosse lui? Mai»

Leggi su open.online

(Di martedì 17 gennaio 2023) «Le sue condizioni sono gravi, la malattia ha avuto un’accelerazione negli ultimi mesi. Non lo definirei un paziente in buone condizioni di salute». Così ilVittorio Gebbia, responsabile dell’oncologia medica della clinica La Maddalena dove Matteoè stato arrestato. «Ieri i carabinieri mi hanno chiesto se posticipare di tre, quattro giorni il ciclo di chemioterapia che avrebbe dovuto fare qui avrebbe avuto conseguenze e io ho firmato l’autorizzazione perché un ritardo così contenuto non avrà alcun effetto sul suo stato di salute», spiega il. Inoltre, aggiunge di non aver mai avuto alcun sospetto che quel suo paziente potesse essere il più grande ricercato d’Italia. Riferisce di averlo ricevuto nel suo studio due o tre volte, ma che in nessuna occasione ha pensato che quell’uomo ...