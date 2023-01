Il grande freddo Meteo | Mario Giuliacci | ecco cosa svela questo grafico

(Di martedì 17 gennaio 2023) Forse, è arrivato il momento delvero. Dell'inverno. Certo, il tutto a scoppio molto ritardato.è però quanto prevede l'ultimo bollettinodi, il quale scrive: "Ilvero sta per tornare, anzi già è entrato al Nord e le temperature sono scese sotto le medie". Si tratterà, aggiunge il colonnello, di "un peggioramento invernale, ma ricco di fenomeni primaverili, come temporali e graupel". Ma quanto durerà? Toccata e fuga oppure l'inverno si ritaglierà il ruolo che gli spetta. Secondo, nessuna delle due ipotesi: "Ovvero non è una parentesi breve, ma nemmeno riuscirà a risollevare le sorti invernali, dopo settimane di caldo anomalo", sottolinea l'esperto. E ancora, aggiunge: "Allo stato attuale dell'arte, questa fase ...

Liberoquotidiano.it

Il cordoglio per l'addio allaattrice è unanime e palpabile. In molti vogliono offrire il ... Erano in Spagna vicino Madrid e facevapoi lo portarono in ospedale, ma purtroppo morì nel ......Messina Denaro Youssef Hassan Holgado La politica che "arresta" i boss Bisogna ragionare a... visto il patrimonio che ha accumulato con i suoi affari fra l'eolico e ladistribuzione. ... Meteo, Mario Giuliacci e il "grande freddo": cosa svela questo grafico Negli ultimi anni spesso il grande freddo è venuto talvolta prima, oppure dopo nel corso di febbraio. Lo scorso inverno non è arrivato mai. Statisticamente, l’ultima parte di gennaio è considerata fra ...Secondo il portale 3bmeteo.com , il vero freddo deve ancora arrivare ma ormai è questione di ore. Le previsioni per i prossimi giorni ...